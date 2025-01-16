Teğmenlerde karar günü! Türkiye'nin gözü burada...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kılıç çatarak, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atan teğmenler hakkında başlatılan soruşturmada teğmenlerle ilgili dosya Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün görüşülecek.

SÖZLÜ SAVUNMALAR DİNLENECEK

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'" cezasıyla Kara Kuvetleri Kumutanlığı YDK'ya sevk edilen 5 teğmen ve avukatları bugün sözlü savunmalarını yapacak.

Teğmenlerin avukatları Kurula, uzman hocalardan alınan hukuki görüşleri de gönderdi. Hazırlanan hukuki mütalaanın birinde, avukatlar tarafından verilen içinde tahkikat raporu, ifade, bilgi alma, olay tutanakları ve ifadelerin de yer aldığı klasörler incelendi.

1 AY İÇİNDE KARAR TEBLİĞ EDİLECEK

Alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan, aynı gün aynı saatte savunmalarını yapacak. Üç komutanın savunması, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda saat 14.00’te alınacak.

Kurulun, 16 Ocak’tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

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