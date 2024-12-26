Teğmenlerde yeni gelişme... MSB tarihi açıkladı

MSB kaynakları teğmenlere ilişkin 16 Ocak'ta karar verildiği takdirde kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

MSB'DEN TEĞMENLER AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı’nda yılın son bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Teğmenler soruşturması, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele başlıklarında mesajlar verildi.

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Teğmenlerle ilgili 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek toplantıya ilişkin soruya şu cevabı verdi:



“Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak’ta teğmenlerin durumunu değerlendirmek üzere toplanacaktır. Şuanda Teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. YDK’nın bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak’tır. 16 Ocak’ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak gerekçeli karar sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir.”

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmışlardı. Teğmenlerin kılıç çatma törenine gelen sert tepkiler nedeniyle hakkında önce tahkikat ardından soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçlı Yemin Töreni soruşturmasında teğmenlere yeni tebliğat gerçekleştirilmişti. Teğmenlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacağı belirtilirken, Dosyanın16 Ocak'ta görüşüleceğine ilişkin tarih teğmenlere gönderildi. Teğmen Akarsu, ilk savunmasını 16 Ocak'ta gerçekleştirileceği aktarıldı.