Teğmenlerden Türk milletinin göğsünü kabartacak savunma!

Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreninde kılıç çatan ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyen teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Teğmenlerin YDK’da yaptıkları savunma çok konuşulacak. Teğmen Ebru Eroğlu, “Mustafa Kemal’in askeri olmakla gurur duyuyorum. Omzumdan rütbem alınacak olsa bile bu ruhu her zaman yüreğimde yaşayacağım” ifadesi ile sosyal medyada takdirle karşılandı.

“HARBİYELİ RUHU HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ”

Sözcü TV’nin özel haberinde teğmenlerin savunmalarına yer verildi. Teğmenlerin savunmalarında öne plana çıkanlar şunlar oldu;

EBRU EROĞLU: Törenden sonra toplanan silah arkadaşlarımın tamamı gibi ben de Mustafa Kemal’in askeri olmakla gurur duyuyorum. İçimdeki Harbiyeli ruhu hiçbir zaman ölmez. Omzumdan rütbem alınacak olsa bile bu ruhu her zaman yüreğimde yaşayacağım. Harbiyeli brövesi büyük bir onur olarak bende kalacak.

İZZET AKARSU: Her zaman Ulu Önder Atatürk’ün izinde olacağım. ‘Bir ordunun kıymeti zabit ve kumandan heyetinin kıymeti ile ölçülür’ sözünden ilham alarak her zaman vatana için çalıştım. Türk istikbalinin evladı olarak şerefle doğdum, şerefle yaşadım, şerefle öleceğim.

ATATÜRKÇÜLÜK BAKİ

GAZİ KILIÇ: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sadakatle bağlı, Atatürkçü, şerefli bir Türk subayıyım. Beim vatana hizmet etmek için üniforma şart değildir. Yüksek Disiplin Kurulu’nda benim hakkımda verilecek karar ne olursa olsun vatana hizmet etmekten asla vazgeçmem. Bundan ne silah arkadaşlarım ne de kimse şüphe etmesin.

DENİZ DEMİRTAŞ: Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne layık bir subay olmaktan başka bir gayem yoktur. Benim yaşadıklarım tarihte vatan uğruna bedel ödeyen komutanların yaşadıkları yanında tamamen önemsizdir. Kişiler gelip geçicidir, baki kalacak olan ise Atatürkçülüktür.

TEK ENDİŞEM BENİ YETİŞTİREN…

SERHAT GÜNDAR: Harp Okulu’na girerken gelecek kaygısı ile bu yola çıkmadım. ‘Bir ordunun kıymeti zabit ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür’ sözünü şiar edinmiş subayım. Tek endişem beni yetiştiren ve bu üniforma ile rütbeyi layık gören Türk milletine olan hizmet borcumu ödeyememe ihtimalidir.

“SİYASİ BİR AMAÇ YOKTUR”

5 Teğmen YDK’da ifade vermişti. Kararın ise 30 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.

YDK’da ifade veren 5 teğmen, hakkındaki kararın 30 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Teğmenler savunmasında, “25 senedir mezuniyet töreninde okunan subay andını tekrar okumak için amirlerimize başvurduk. 2023’te tören yönergesinde yapılan değişiklik nedeniyle bu andın okunamayacağı emri bize bildirildi. Emre uygun olarak törende andı okumadık. Tören sonrası geleneksel kılıç çatma, ant içme ve marş etkinliğinde, verilen emrin kapsadığı zamandan sonra andı okuduk. Emre itaatsizlik ve siyasi bir amaç yoktur.”