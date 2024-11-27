Teğmenlere destek olan savcı için HKS'dan flaş karar!

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrası kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevkine tepki gösteren savcı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açığa alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı, HSK'nın savcı M.Ç'nin Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığını paylaştı.

HSK, incelemesi sonucu, M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi.

M.Ç. teğmenler için şu mesajı paylaşmıştı: