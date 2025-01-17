Teğmenlere efsane Bakan'dan destek! İktidara sert ifadelerle yüklendi

Sadettin Taran, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında; "Teğmenlerin maruz kaldığı soruşturma milletimizin vicdanında derin bir yara açmıştır. Kanla, irfanla kurulan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığın ifade edilmesi disiplinsizlik olarak değerlendirilemez. Türk kimliğine yönelik saldırıların doruk noktasına ulaştığı bir dönemde Atatürk üzerinden yürütülen tartışmalar milli birliğimize zarar verir. Atatürk milletimizin ortak ve sarsılmaz bir değeridir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etmişti. “Komutanlarının verdiği emri yerine getirmedikleri” gerekçesiyle disiplinsizlikle suçlanan ve TSK’dan ihracı istenen 5 teğmen ve üç komutan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunmalarını gerçekleştirdi.

KARAR 30 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta belirtilen karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacak. 30 Ocak tarihine kadar gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.