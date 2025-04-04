Teğmenlere şoke eden tazminat! Bu kadarı da pes…

Kılıçlı Yemin Töreni’nde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek yemin andını okuyan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti. Teğmenlerin mecburi ödemesi gereken tazminatlar ise hesaplandı. Her birine 450-500 bin lira dolayında tazminat çıkarıldı.

“450-500 BİN LİRA TAZMİNAT ÇIKARILDI”

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında ihraç edilen 5 teğmenin ödeyeceği tazminatı açıkladı. Yıldız, 5 teğmenin mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamladıkları için ödemesi gereken tazminatlar 27 Şubat tarihiyle hesaplandığını yazdı. Yıldız, “Hesaplamalarda; öğretim, eğitim ve yetiştirme masrafları ile kurs bedelleri ve harcırahlar toplanarak her birine 450-500 bin lira dolayında tazminat çıkarıldı” dedi.

DOLAR KURU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dolar kuru detayına dikkat çeken Yıldız, “Teğmenlerin atış ve paraşüt kursu hesaplamalarında, dolar kurunun 2023 yılı için 26 lira, 2024 yılı için de 36 lira olarak esas alınması dikkat çekti. Malûm, teğmenler ihraç işleminin iptali için dava açtı; haliyle de tazminatların ödenmesinin durdurulmasını istedi” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: BORÇ BİZİM BORCUMUZDUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 4 Şubat’taki Meclis Grup Toplantısı’nda hem bu 5 teğmenin hem de Tuzla Piyade Okulu’ndan atılan teğmenlerin TSK’ya ödeyecekleri olası tazminatları CHP Grubu olarak maaşlarından yapacakları kesintilerle üstlenip ödeyeceklerini belirtmişti. Özel, “Teğmenin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da... Borç bizim borcumuzdur” demişti.