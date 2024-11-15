Teğmenlere tebligatlar gitmeye başladı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmışlardı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın tamamlandığı ve bir teğmenin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği bildirildi. Öte yandan dönem birincisi olan teğmen Ebru Eroğlu’nun da tebliğ beklediği öğrenildi.

TEĞMENLER HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Sınıf okulunda eğitimde olan dönemin öğrenci alay kıdemlisi bir teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Dönem birincisi olan ve diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu’nun da tebliğ beklediği öğrenildi.

TELE 1'de yer alan Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmenler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Sınıf okulunda eğitimde olan dönemin öğrenci alay kıdemlisi bir teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tebliğ edildi.

Teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği kaydedildi.

Kanunun 20’inci maddesi "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” başlığını konu edinirken C fıkrası ise şöyle:

“Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.”