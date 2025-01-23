Teğmenlerin dosyasında ‘Erdoğan’ detayı! Herkes bunu konuşuyor…

Teğmenlerin, Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreni ardından “Olay Tespit Tutanağı”na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili detayların da olduğu görüldü. T24’ten Tolga Şardan’ın özel haberinde, Kara Harp Okulu’nda yönetim tarafında süreçte üstü kapalı şekilde “Cumhurbaşkanlığı’nın da yaşananlarda rolü var” demek istendiği aktarıldı.

TUTANAKTA ‘ERDOĞAN’ DETAYI

Yüzbaşılar Osman Çağlayan, Furkan Özen, Serhat Kılıç ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nun imzası tutanakta yer alıyor. Teğmenlerin, töreni izleyen Erdoğan’ın koruma önlemleri sebebiyle tören alanındaki “paravan arkasında” zorunlu olarak bekletildikleri de tutanakta yer aldı. Şardan yazısında, “Böylelikle belki de tabur alanında yaşanması muhtemel süreç, asıl tören alanında gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı. Tutanağın ikinci maddesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alandan ayrılması sırasındaki güvenlik önlemleri sebebiyle ailelerin alanda kaldığı belirtildi. Teğmenlerin de paravan arkasından çıkarak ailelerinin önünde böylesi bir süreç yaşandığının da altı çizildi.

Tutanağın tamamı ise şu şekilde;

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.