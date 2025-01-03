Teğmenlerin fotoğrafı o ismin talimatıyla çekilmiş! Sloganı duyunca telefona sarılıyor

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde subay andını okuyarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili ihraç dosyası 16 Ocak'ta değerlendirilecek.

Genç teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler, süreçle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Tele1'in haberine göre Güler, teğmenlerin yemin törenini resmi protokol ve törenin sona ermesini bekleyerek tamamladıklarını, ardından sahaya gelen aileleriyle fotoğraf çekimi için alanda buluştuklarını vurguladı.

Öte yandan Güler, sosyal medyaya yansıyan fotoğrafların Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'nun talimatı üzerine çekildiği açıkladı.

Güler şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanının ayrıldığı haberi geliyor, emniyet görevlileri barikatı kaldırıyor ve teğmenlere 'buyur içeri geçebilirsiniz’ deniyor. Barikatın aşılması, üzerinden atlanması gibi bir şey yok. Dosyanın her yerinde bu barikattan bahsediliyor ancak barikatı emniyet görevlileri kaldırıyor.

"YEMİN EDİLİRKEN KOMUTANLAR DA SAHADA"

Teğmenler ailelerin sahaya inmesinin ardından geleneksel kılıç çatma yeminini yapıyorlar. Bu yeminin geleneksel olduğunu Milli Savunma Bakanlığı da Milli Savunma Üniversitesi de kabul ediyor. Ardından teğmen Ebru da arkadaşlarına katılarak subaylık yeminini ettiriyor.

Burada işlenen suç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin itibarını zedeleyecek hal ve davranışlara isnat ediliyor. Ancak iddia edilen bu eylem gerçekleşirken tabur ve bölük komutanı da sahada ve olayları izliyor. Bu durumda konuya iddiaya eylem olan duruma komutanların müdahale etmesi gerekmez miydi?

Bu komutanlar cep telefonuyla da kayıttalar. Yani o kadar olağan bir şey ki. Nihayetinde ilk tepki ise Milli Savunma Üniversitesi rektöründen geliyor. Rektör alandan ayrılıyor ardından Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını duyuyor ve telefona sarılıyor. Dekan yardımcısı Arif Sarı'yı arıyor.

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF TALİMAT ÜZERİNE ÇEKİLMİŞ

Şöyle konuşuyor: Bu arada toplanmış teğmenler, anonsun ardından kaldırmış kılıçlarını Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde seslendiler. Ebru teğmen yanlarına vardı, grubun içerisinden bir kişinin komutuyla slogan kesildi, ardından Ebru teğmen andı okudu, grup da tekrar etti. And başladıktan sonra and devam etti. Grubun sesleri yükselince Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlamak için dışarı çıktığımızda rektörümüzü Prof. Dr. Erhan Afyoncu beni telefon ile arayarak ‘tribünde misin’ dedi. Ben de ‘evet’ dedikten sonra ‘sahada neler oluyor takip et’ dedi. Ben de tribünde bulunan fotoğrafçıyı sahaya yollayarak olayları takip etmesini söyledim.”