30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleyiz' sloganı atması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ancak törenden kısa süre sonra genç teğmenler, 3 komutan ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Teğmenler dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun yüksek disiplin kurulu oylamasına müdahale ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre, kurulda ilk oylama 7'ye 2 şeklinde teğmenler lehine sonuçlandı.

Ancak Bayraktaroğlu'nun baskısıyla 5'e 4'e döndü ve teğmenler hakkında ihraç kararı çıktı.

Bu iddialar 8 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı.

Teğmenler suç duyurusu dilekçesinde Genel Kurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlanmasını istedi.

'SOMUT DELİL YOK'

Gazeteci İlknur Yağumli'nin haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk başvuruyu işleme koymama kararı verdi.

Teğmenlerin 'oylama sonucu değiştirildi' iddiasına, Başsavcılık iddialarının somut delillerle desteklenmediğini belirtti.

Ayrıca Başsavcılık; görevi kötüye kullanmak, resmi belgeyi bozmak ya da gizlemek gibi suçlamaların da soyut nitelikte olduğu ifade edildi.