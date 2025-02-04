Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Dokuz üyeli kurulun beş üyesi tarafından alınan kararın gerekçesinde, teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tartışılır hale getirdikleri ve toplumda ayrışmaya yol açtıkları ifade edildi. Ayrıca, orduya olan sevgi ve saygıyı sarsarak milletin gözünde itibar kaybına neden oldukları belirtildi.

EYLEMLERİN PLANLI OLDUĞU VE İTİBAR ZEDELENDİĞİ VURGULANDI

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşanan olayla ilgili olarak başlatılan disiplin soruşturmasında, beş teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesi talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen karar, teğmenlere yazılı olarak bildirildi. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı 47 sayfalık gerekçede, teğmenlerin eylemlerinin önceden planlandığı, disiplin amirlerinin reddine rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarının zedelendiği vurgulandı. Ayrıca, söz konusu eylemlerin toplumda ayrışmaya neden olduğu belirtildi.

"'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' SÖZÜNÜ AMACI DIŞINDA KULLANMAK SÖZÜN DEĞERİNİ AZALTIR"

Gerekçede, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünün amacı dışında kullanılarak, protesto amacı taşıyan bir eyleme dönüştürülmesinin, bu sözün değerini de azaltan bir davranış olduğu ifade edildi. Teğmenlerin eylemleri, TSK’yı tartışılır hale getirerek toplumsal güveni sarstığı ve ordunun itibarını zedelediği belirtilerek, disiplinsizlik olarak kabul edildi.

DISİPLİNSİZLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Teğmenlerin eylemlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel değerlerine aykırı olduğu ve askeri hizmeti olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Ayrıca, bu eylemin, TSK’ya olan güveni sarsarak, toplumda olumsuz bir kanaat oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

KURUL ÜYELERİNDEN DÖRT ÜYEDEN KARŞI OY

Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına karşı, dört üye karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde, 30 Ağustos resmi töreninde okunan andın, yönergedeki hükümlere uygun olduğu ve herhangi bir hukuka aykırılığa sebep olmadığı belirtildi. Ayrıca, andın içeriği ile söylenen “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünün, hukuki bir yanlışlık teşkil etmediği vurgulandı. Karşı oy kullanan üyeler, bu tür eylemlerin, orantılılık ilkesine uygun olmadığı görüşünü savundu ve teğmenler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine gerek olmadığı kanaatine vardı.