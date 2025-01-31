Teğmenlerin kararında yeni gelişme!

Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında 5 teğmen ve komutanlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları talebiyle başlatılan soruşturmada nihai karar merakla bekleniyordu. CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre "kararın aslında dün açıklanması bekleniyordu ancak bugün yapılacağı" aktarıldı.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, son savunmalarını 16 Ocak'ta gerçekleştirdi. Yüksek Disiplin Kurulları'nın gerekçeli karar yazımı için yasal süre dün mesai bitiminde sona ermişti. Kararın ise dün açıklanması bekleniyordu.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanı'nın onayına sunulmasından kısa bir süre sonra kamuoyuna bilgi verileceğini belirtmişti.

CNN TÜRK'ün elde ettiği bilgiye göre kararın aslında dün açıklanmasını beklenirken bugün yapılacağını aktardı.