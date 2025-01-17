Teğmenlerin komutanlarından gündemi sarsacak gelişme! Kara Harp Okulu'nda 'çift başlılık' krizi

Kara Harp Okulu mezuniyetinde yemin töreni esnasında kılıçlarını çatarak, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’na sevk edilmişti. “Komutanlarının verdiği emri yerine getirmedikleri” gerekçesiyle disiplinsizlikle suçlanan ve TSK’dan ihracı istenen 5 teğmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı dün savunmalarını yaptı. 12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, komutanların savunmalarında isim vererek suçladığı kişiyi açıkladı. Yıldız’ın üç komutanın savunmaların özetini şu şekilde aktardı; "İfadelerden anlaşıldığına göre tören sonrasındaki olaya ilişkin duyum aldığını söyleyen tek kişi Dekan Yardımcısı Arif Sarı. Duyum aldıysa niye Okul Komutanlığı ile paylaşmadı? Okulda 7-8 yıldır çift başlılık var."

KOMUTANLAR İSİM VERDİ

TSK’dan ihracı istenen 5 teğmen ve üç komutan da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunmalarını gerçekleştirdi. 12 Punto yazarı Müyesser Yıldız’ın aldığı bilgide, komutanların, sivil olan Kara Harp Okulu Dekanı ile Yardımcısını suçladıkları belirtildi. Danıştay Üyesi iken Milli Savunma Bakan Yardımcısı olan Musa Heybet’in başkanlık ettiği, üçü hakim beş üyeden oluşan YDK toplantısının 5 saat sürdüğü de belirtildi. Teğmenlerde olduğu gibi, bu YDK’da da komutanlara herhangi bir soru sorulmazken, sadece anlattıkları dinlendi. Ayrı ayrı YDK’ya giren komutanlardan ilk olarak Bölük Komutanı Murat Öztürk, ardından Tabur Komutanı Halit Türkoğlu, son olarak da Alay Komutan Vekili Alper Topsakal savunmalarını gerçekleştirdi.

“TEK KİŞİ DEKAN YARDIMCISI ARİF SARI”

Üç komutan, özetle şu ifadelerde bulundu;

"İfadelerden anlaşıldığına göre tören sonrasındaki olaya ilişkin duyum aldığını söyleyen tek kişi Dekan Yardımcısı Arif Sarı. Duyum aldıysa niye Okul Komutanlığı ile paylaşmadı? Okulda 7-8 yıldır çift başlılık var. Bir emir verdiğimizde öğrenciler Dekan veya Dekan Yardımcısı’na gidip kaldırtıyordu. Bu nedenle disiplinsizlik arttı, bu durum subay yetiştirmemize engel oluyordu. Öğrencilere, 'Şu yapılmayacak' diyememe noktasındaydık."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.