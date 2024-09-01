Teğmenlere MHP'den destek. AKP'liler eleştirmişti

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreninde, mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, AKP'ye yakın isimler tarafından tepkiyle karşılandı ve soruşturma başlatılması yönünde talepler dile getirildi. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu ve MHP'den de tepkiler geldi.

Törende resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun olan yüzlerce teğmen, tören alanında toplanarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını hep birlikte seslendirdi.

Bu anların görüntüleri sosyal medyada yayımlandıktan sonra, bazı iktidara yakın isimler teğmenleri hedef alarak eleştirilerde bulundu.

Teğmenlerin mezuniyet törenlerinde göz yaşartan anlar

"AK Parti Soruşturma Açmalı" Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumu kabul edilemez bulduğunu belirterek, mezunlara yönelik bir soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Küçük, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganının muhalif bir söylem olduğunu ve geçmişte yaşanan darbe süreçlerini hatırlattığını söyledi.

"Yönetimin Bilgisi Var Mı?" AKP'li Mehmet Metiner ise bu olaya dair endişelerini dile getiren bir paylaşım yaptı.

Metiner, Milli Savunma Üniversitesi kaynaklarının, bu teğmenlerin devlete ve Atatürk’e bağlılıklarını göstermek için böyle bir yemin töreni düzenlediğini öne sürdüğünü belirterek, bu törenin yönetimin bilgisi dahilinde olup olmadığını sordu.

Ümit Özdağ Cem Küçük'e üzüleceği gerçeği hatırlattı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganına kızıp teğmenlere saldırmıştı

AKP'LİLERİN AKSİNE MHP'DEN DESTEK GELDİ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj paylaşarak teğmenlere destek verdi.

Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin onurlu neferlerini yetiştirmeye devam ettiğini belirtti ve bu genç teğmenlerin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden sadık askerler olduklarını vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ordunun başkomutanı olduğunu ifade ederek, teğmenlerin görevlerine sadakatle bağlı olduklarını ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunacaklarına inandıklarını belirtti.

Kara Harp Okulu'ndaki bu olay, siyasi çevrelerde farklı tepkilere neden oldu ve bazı kesimlerce eleştirilirken, MHP gibi partilerden ise destek gördü.

MHP'li Özdemir'in paylaşımı şu şekilde: