Teğmenlerin raporları Erdoğan'ın masasında. Gelir gelmez Bahçeli'yi aradı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törenden ayrılmasından 5 dakika sonra mezun olan teğmenlerden bir bölümü kılıç kaldırarak ikinci bir yemin etmişti. Yemin ile beraber ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atılmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kamuoyunda teğmenlere destek veren kişiler ve tepki gösterenler ikiye ayrılmıştı. AKP içinden tepki gösterenler olduğu gibi teğmenlere destek veren kişiler de olmuştu. Muhalefet ise teğmenlerin yaptıklarının bir gelenek olduğunu ifade ederek tepki gösterenlere itiraz etmişti. Törenden sonra bir süre sessiz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından yaptıkları açıklamalar ile yaşananlara tepki göstermişti ve ‘gereğinin yapılacağını’ ifade etmişlerdi.

ERDOĞAN’A İKİ RAPOR AKTARILDI

Gerçek Gündem’den Altan Sancar'ın haberine göre, görüntülerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki ayrı rapor sunuldu. Erdoğan’a sunulan ilk rapor, törenin iki gün sonrasında hazır hale getirildi. Sunulan ilk raporda, görüntülerin dağılım haritası, ilk yayınlayan hesaplar ve incelemeleri ele alındı. Raporda görüntülerin organize biçimde yayıldığı vurgulanırken, yayan hesapların profillendirilmesi de gerçekleştirildi. Bu rapordan sonra Erdoğan tarafından ikinci bir rapor hazırlanması yönünde talimat verildi.

İkinci raporda ise yemine katılan teğmenlerin durumları, katılmalarını sağlayan kişiler ve sebepleri, kurum içindeki asker hocaların durumları ve kurumların zaafları incelendi. Bu raporda eğitim esnasında teğmenlerin gruplaştıkları, birbirlerinden uzaklaştıkları ve farklı gruplar halinde hareket ettiklerine dair durumlar belirlendi. Yemin sürecinin organize biçimde yaşandığı, farklı etkenlerin devreye girdiği ve görüntülerin alınarak bilinçli biçimde servis edildiği ifade edildi.

RAPORLARI İNCELEYEN ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ikinci raporda iletildikten sonra telefon ile MHP lideri Devlet Bahçeli’yi aradığı, duruma dair bilgi verdiği de belirtildi. MHP lideri Bahçeli’nin partisinden bazı isimlerden farklı olarak tepki göstermesinde bu raporlar üstünden Erdoğan’ın verdiği bilgiler etkili oldu.

20 TEĞMEN’İN TSK İLE İLİŞKİSİ KESİLECEK İDDİASI

Öte yandan parti içerisinde Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananlar ile mezuniyet töreni arasında bağlantı olduğu da öne sürülüyor. Partililere göre, Tuzla’da yaşananların ‘intikamını almak isteyenler’ mezuniyet törenindeki görüntülerin doğmasına sebep oldu. İki askeri okulda yaşananlar sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı’na, üniversite rektörü Erhan Afyoncu’ya ve okuldaki bazı asker hocalara da tepki söz konusu. Partililerin aktardığına göre, teğmenlerden en az 20’sinin TSK ile ilişkisinin kesilmesi de bekleniyor.