Teğmenlerle ilgili flaş gelişme. Aralık sonuna ertelendi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalan teğmenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teğmenler hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıdan sonra bugün açıklanması beklenen karar, savunma sürelerinin uzatılması nedeniyle aralık ayının son haftasına ertelendi.

"TEĞMENLER HAKKINDA NİHAİ KARAR VERİLMİŞ OLACAK"

TELE1 muhabiri Ersin Eroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, "Teğmenler soruşturmasıyla ilgili bugün bir karar çıkması bekleniyordu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da bir karar verebileceğini ifade etmişti.

Son gelişme şu: Teğmenler için verilecek karar, kasım ayının sonunda verilmeyecek. Yüksek Disiplin Kurulu, her ayın son haftasında toplantı yapıyor. Fakat teğmenlerin savunma süresi uzadığı için kasım ayında çıkmayacak.

Peki bu karar ne zaman çıkacak? Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında çıkması bekleniyor. Yani 1 ay sonunda teğmenler hakkında nihai karar verilmiş olacak. Henüz dosya Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmamış, avukatlar da dosyanın tamamına erişim sağlayamıyorlar"