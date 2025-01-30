Teğmenlerle ilgili son kararı kimin vereceği belli oldu. Orhan Uğuroğlu kulis bilgisini paylaştı

Mezuniyet törenlerinde “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek subay yeminini okudukları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları talep edilen teğmenler hakkında kararın bugün açıklanması beklenirken, olayla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

TEĞMENLER HAKKINDAKİ SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun edindiği kulis bilgisine göre, TSK’dan ihraç talebiyle sevk edilen teğmenler hakkındaki kararın Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınıp Bakan Güler'e sunulduğu, Bakan Güler’in ise son kararı Erdoğan’ın vermesi için kararı Erdoğan’a götüreceği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı.

Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çattı ve hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okudu.

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşti.

MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

MSB kaynakları ayrıca öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğunu, ancak izin verilmediğini de vurgulamıştı.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikten sonra tekrarladığı yeminin sözleri şöyle:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"