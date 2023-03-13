﻿Tehdit diline karşı MİLLÎ SİNERJİ...

Türkiye'nin yaşadığı tarihin en büyük deprem fırtınalarından biridir. Depremlerin yıkım etkisinin depremlerden daha büyük olmasının sebebi ise fay hatları üzerinde plansız şehirleşme ve yapı denetiminin ya hiç yapılmaması ya da rüşvetle yürütülmüş olması ile imar aflarıdır. Yapı denetimi, özel şirketlere bırakılmış, onlar da binaları görmeden "uygundur" diye imza atan, diplomalarını kiralamış mühendisleri kullanmıştır.

Depreme müdahalede geç kalındığını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buna rağmen "Gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi not ettik. Depremzedelerin yaralarını sarıp yüzlerini güldürene kadar bu notları tutmayı sürdüreceğiz. Normal gündeme döndükten sonra ise herkese hak ettiği cevabı verecek. Herkesi hak ettiği muameleye tabi tutacağız" demektedir!

Deprem bölgesinde incelemeler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanı, deprem sabahı bütün siyasi parti genel başkanlarını toplamalı ve iktidar muhalefet ayırımı yapmadan bütün büyükşehir belediyelerinin güçlerini birlikte seferber etmelerini sağlamalıydı" diye özetlenebilecek sözleri ise böyle büyük bir yıkım karşısında, ne yapılması gerektiğinin altını çizmiş oluyor.

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Ülke böyle bir ortamda seçime hazırlanırken, depremi fırsat bilenler, Türkiye'nin savunmada büyük güç kaybettiğini öngördükleri için olsa gerek, çeşitli yöntemlerle Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor.

ABD'nin, depremden hemen sonra, 85 savaş uçağı taşıyan Bush adlı uçak gemisini İskenderun'a göndermek istemesi, iyi niyetli bir girişim olarak algılanmadı. Nitekim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buna gerek yok izin de vermeyiz" dedi...

ABD, bu defa Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgeleri ziyaret etmeye gönderdi. Bir hafta geçmeden 8 Mart'ta da ABD Merkez Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi ziyaret etti.

ABD bir taraftan da Ege ve Trakya sınırlarına yaptığı askerî yığınaktan sonra İsrail ve Yunanistan ordusu ile birlikte İskeçe ilinde ve Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıkta tatbikat yaptı!

Tatbikatta, şehir içi sokak çatışmalarına ağırlık verildi.

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ABD'nin deprem bölgesine yardımlar için gönderdiği USAID ekiplerinin gerçekte ne yaptığı da raporlarına yansıdı...

ABD yardımlarının USAID tarafından yönetildiği belirtilen raporda 10 kentte 2,7 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Irak'ta ise Irak Türkmen Cephesi'nin eski Güvenlik Şefi Ahmet Tahir, Kerkük'te PKK'nın düzenlediği bombalı suikast sonucu şehit edildi.

Diyarbakır'ın Ermenice adını kullanan Amedspor üzerinden Bursa stadında ortaya konulan tepkiler de etnik tuzaklara düşülmemesi ve duygularla değil akılla hareket edilmesi gerektiğini gösterdi.

Barzani yönetiminden deprem bölgesine yardım gönderen vakfın başkanının "Kürdistan'ın 4 parçası" ve "Kuzey Kürdistan'a yardım" gibi kavramlar kullanmasına karşı Türkiye'den hiçbir hassasiyet ortaya konulmaması ise iktidarın genel tutumunun yansımasıdır.

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İktidar iç politikada birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Oysa, Türkiye'ye yönelik dış tehditler de göz önüne alınarak iç politikada millî bir sinerji yaratmak gerekir...

"Her tavrı not ediyoruz, seçimden sonra bunların hesabını soracağız" diye bir tehdit dili kullanmak, sahiplerine de bir fayda getirmez...