Tehdit ediliyordu! Kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: DHA / İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir fırıncı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Fırıncı aldığı kurşun darbesiyle yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırınını açmak için yürüyen Atılgan Terru'ya kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Hedef olduğu kurşunlarla yaralanan Terru, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken, Terru'nun bir süredir kendisi gibi lavaş ekmek üreten kişiler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Terru'nun yürüdüğü sokağa gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra ateş edip, uzaklaştığı yer alıyor.

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