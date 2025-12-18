Sinan Akbaş isimli şahsın husumetlileri ile başı dertte. Akbaş, kendisini uzun süredir tehdit ettiğini iddia ettiği kişiler aracına zarar verdiğini öne sürdü.

Olay çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pikap tarzı bir aracın geri manevra yaparak park halindeki otomobile çarptığı, diğer şahsın ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Akbaş, yaşanan olayların hemen ardından hukuk mücadelesi başlattı. Karşı tarafın ifadesinde, aracın kontrolden çıkarak kazanın istemeden gerçekleştiğini öne sürdüğü, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sürekli tehdit mesajları aldığını iddia eden Akbaş, mağdur olduğunu dile getirerek, "Elimdeki tek arabaydı, başka araç alacak gücüm yok. Sebepsiz yere böyle bir şey yapıldı. Sürekli tehdit ediliyoruz, çocuklarım dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor. Çok mağduruz" dedi.

Akbaş, zararının bir an önce giderilmesini ve can güvenliklerinin sağlanmasını isterken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.