Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize ticaret şebekesinin faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen şüphelileri tespit etti.

Kayseri merkezli olarak Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçlarıyla ilişkilendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise 29 milyon 916 bin TL değerinde 6 adet çek ve senet ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıs hakkında hukuki işlem başlatıldı.