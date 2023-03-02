Teheccüd namazı gece kılınan bir namaz olup bu namazı kılmak isteyenler Teheccüd namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırıyor. Peki, Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekattır?

TEHECCÜD NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Teheccüd namazlarına niyet şu şekilde edilmektedir:

‘’Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya’’ şeklinde niyet edilmektedir.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teheccüd namazı dinimize göre 2 rekattan başlayıp 12 rekata kadar kılınabilmektedir.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazının kılınışı için öncelikle "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için Teheccüd namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir ve de Tekbir getirilip "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanmaktadır.

Teheccüd namazının 1. rekatında, "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına Teheccüd Namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alır ve de namaza başlanır.

Subhaneke'yi okunur ve Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ya da üç ayet miktarı kadar uzun bir âyet okunur ve Rüku'ya gidilir, Secde'ye gidilir.

Doğrulup, tekrar Secde'ye gidilir.

Teheccüd namazının 2. rekatında, ayağa kalkarak kıyama durulur, besmele çekilir ve Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ve ya üç ayet miktarının uzunluğunda bir âyet okunur ve Rüku'ya gidilir.

Ardından Secde'ye gidilir, doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbena duaları okunur.

"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve de sola selam verilip namaz tamamlanır.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Dinimize göre Teheccüd namazı yatsı namazından sonra ve de geceleyin kılınmaktadır. Bir süre uyuduktan sonrasında kişi gece boyunca yani sabah namazı vaktinin gelmesine kadar bu namazı kılınabilir.

TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETLERİ NELER?

Teheccüd namazı yani gece uyur iken uykudan uyanıp kılınmakta olan bu namaz Peygamber Efendimize farz olup ümmetine ise nafile kılınan bu namazın pek çok sayıda fazileti bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

Her kim olursa olsun gecenin bir vakti kalkarak bu namazı kılar ise, Allah’ın rahmetine uğrayarak, hayırlı olan rızık ile şereflendirilirler.

Teheccüd (gece) namazını kılan erkek ya da kadın, Allah'ın mağfiret ve de mükâfatına nail olurlar.

Teheccüd yani gece namazını sürekli düzenli bir şekilde kılan Müslüman, her daim iyi bir kişi olarak anılmaktadır.

Gece namazı kılan kişinin Allah’a olan itaatin göstergesi olarak bilinmektedir. Teheccüd namazı kötülükleri örter ve de insanları genel olarak günah işlemekten alıkoymaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı da Teheccüd namazını kılmak oldukça önemli bir durum olmaktadır.