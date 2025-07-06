Tehlike çanları çalarken iyimser açıklama şaşırttı! 'Acil' destek çağrısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada rekor kırıldığını belirterek, "2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı, bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik." ifadesini kullandı.

ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Ancak çiftçi adına daha önce açıklamada bulunan İYİ Parti Konya Tarım Politikaları Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Zor, "Çiftçi, vadeli aldığı gübre ve ilacı ödeyemez hale geldi. Çünkü faiz oranları çok yüksek" demişti.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, "Eğer destek olmazsa gelecek yılda bahçelere bakım yapma şansları yok. Ayrıca esnafın, işletmecinin, ihracatçının da bu konuda yaşadığı sorunlar için çözüm üretilmesi ihtiyaç" dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Yumaklı sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

YUMAKLI'NIN AÇIKLAMASINA TEZATLAR

Bu açıklamanın aksine tarım konusunda gelen diğer açıklamalarda ise; üretici tarafından yapılan açıklamada, zarar gören ürünler sıralanırken "Vişnesi, elması, kirazı, cevizi, kayısımız öyle, eriklerimiz öyle, yani mağduruz" denildi.

Birbiriyle çelişkili bu açıklamalar kafalarda soru işareti yarattı. Daha önce "herhangi bir kredi desteği sağlandı mı?" sorusuna, "Hayır. İşletme olarak öyle bir şey yok" yanıtını veren üreticiler, banka borçlarının sorulması üzerine de "Herkesin var. Hepimiz bankaya borçluyuz. Vallahi nasıl ödeyeceğini vatandaş bilemiyor işte. Çaresine bakacak yani. Bahçe vardı, onu satayım diyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Destek alamazsak arazimizi satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÜRER'DEN 'ACİL' DESTEK ÇAĞRISI

CHP’li Ömer Fethi Gürer ise, yaşanan bu tablonun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yapılması gereken, acil olan, Kasım ayını beklemeden çiftçilerimize mutlak surette uğradıkları zarar ziyan da değerlendirilerek destek verilmeli. Bu desteğin, kredilerin ek kredi sağlanmasının ötesinde mutlak surette mevcuttaki kredi borçları en az 3 yıl süreyle ötelenmeli. Faizler silinmeli. Eğer destek olmazsa gelecek yıl bahçelere bakım yapma şansları yok. Ayrıca esnafın, işletmecinin, ihracatçının da bu konuda yaşadığı sorunlar için çözüm üretilmesi ihtiyaç" değerlendirmesini yaptı.

Bu iki farklı açıklamada Bakan Yumaklı'nın sözleri, ekonomiyi iyi gösterme amaçlı bir çaba olarak yorumlandı.