Tehlike yaklaşıyor! Doluluk seviyesi yüzde 12’ye düştü

Kaynak: İHA
Tehlike yaklaşıyor! Doluluk seviyesi yüzde 12’ye düştü

Kuraklığın her geçen gün etkisini hissettirdiği Aydın'da barajlardaki su seviyesi endişelendirmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke Ovası'nı besleyen Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesi baraj tarihinin en düşük seviyesine düştü. Baraj içerisinde suların çekilmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, yetkililer gerek kullanma gerekse tarımsal sulamalarda suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.

Önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri açıklandı.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerin başında gelen Aydın'da 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 24, 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12, 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57, 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17, 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda doluluk oranı yüzde 26, 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44, 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53, 1 milyar 32 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 9 olarak açıklandı.

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Silindirle sıkıştırılmış beton yöntemiyle inşa edilen 136.5 metre yüksekliği ile hizmete açıldığı dönemde Türkiye'nin ve Avrupa'nın 1'inci, dünyanın ise 5'inci büyük barajı olma özelliğine sahip Çine Adnan Menderes Barajı, sulama, taşkın koruma ve enerji üretim maksatlı inşa edilmişti. Çine Ovası'nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası'nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası'nda 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar araziyi sulayacak, ayrıca 10 bin hektar araziyi de taşkından koruması amaçlanan Çine Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesi yüzde 12'ye düştü.

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