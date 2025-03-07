Tehlikeli anlar anbean kameraya yansıdı! Valilik 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te gençlerin pompalı tüfeği kullanmak için tehlikeli bir şekilde hareket etmeleri anbean kameraya yansıdı. Atış yaptıktan sonra diğerlerinin almaya çalışması tedirginlik yarattı. Polis ekipleri görüntüler sonrası hemen harekete geçti ve şahıslar yakalandı.

Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya ateş eden kalabalık grubun sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlik tespiti yapılan 7 şahıs, olayda kullandıkları pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahısların polisteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden "gereği yapıldı" notu ile paylaşım yaparak, şahısların silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Sosyal medyada kalabalık bir grubun sokak içerisinde pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği görüntüler ihbar kabul edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile yakalanmış ve bugün adli mercilere sevk edilecektir" denildi.

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