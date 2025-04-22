Tehlikeli ittifak! ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı açıklama: Netanyahu ile aynı taraftayız

Düzenleme: Kaynak: AA
Tehlikeli ittifak! ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı açıklama: Netanyahu ile aynı taraftayız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından "her konuda aynı tarafta oldukları" mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

"HER KONUDA AYNI TARAFTAYIZ"

Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.

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