Tehlikeli koduyla iade! Avrupa 13 Türk ürününü geri gönderdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ocak 2025’te yeni yönetmelikle pestisit limitlerinde güncellemeye giderek Avrupa Birliği (AB) standardı getirdi. Bu standardın ise 3 ay içinde AB ile uyumlu hale geleceği belirtildi.

Diğer yandan bu tarihten önce, eski hükümlere uygun üretilmiş gıdaların ise raf ömrü boyunca piyasada satılabileceği söylendi. Ancak Avrupa'ya ihraç edilen bu ürünler teker teker iade ediliyor.

Diken'in haberine göre son bir içinde Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen 13 ürün içerdiği zararlı maddeler nedeni ile reddedildi.

Hırtvatistan Türkiye’den aldığı armutlarda metoksifenozid olduğunu tespit etti. Ppestisitte izin verilen limit 0,01 mg/kg – ppm iken Türk armutları analizinde ise bu oran 0,043 mg/kg – ppm yani normalin 4,3 katı üzerinde çıktı. Armutlar iade edildi.

ANTEP FISTIĞI İTALYA'DAN DÖNDÜ

Türkiye’den İtalya’ya ihraç edilen antep fıstıklarında Aflaktoksin B1 saptandı. İzin verilen limit 8,0 µg/kg – ppb. Analiz sonuçlarıysa 13,4 ± 0,9 µg/kg – ppb. Yani 1,6 katı. Total Aflatoksin oranıysa güvenli limitin 1,86 katı. İtalya ‘tehlikeli’ koduyla Antep fıstıklarını sınırdan geri gönderildi.

İtalya’ya gönderilen organik antep fıstıklarında da izin verilen limitin 1,7 katı Aflatoksin B1 çıktı. Total aflatoksin oranıysa 2,39 katı. Ürünler yine ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderildi.

TAZE BİBERDE PERMETHRİN BULUNDU

Bulgaristan Türkiye’den aldığı biberlerde permethrin saptadı. Bu pestisitte izin verilen limit 0,05 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarıysa 0,145+/-0,073 mg/kg – ppm. Yani iki katı. Ürünler ‘potansiyel risk’ denilerek sınırdan geri gönderildi.

Almanya da aynı gün taze biberlerde asetamiprid bulduğunu bildirdi. Bu pestisitte izin verilen limit 0,30 mg/kg – ppm. Tespit edilense 0,42 mg/kg – ppm. Yani 1,4 katı.

KURU İNCİR ALMANYA'DAN DÖNDÜ

Almanya, Türkiye’den gönderilen kuru incirlerde izin verilen limitin 6,4 katı Aflatoksin B1 tespit etti. Total aflatoksinse 5,8 kat fazla bulundu. Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla sınırdan geri gönderildi.

ÇEK CUMHURİYETİ KİMYONLARI KABUL ETMEDİ

Çek Cumhuriyeti Türkiye menşeili kimyon tohumlarında izin verilen limitin 1,5 katı pirolizidin alkaloitleri saptadı.

Ürünler ‘potansiyel risk’ denilerek piyasadan geri çekildi.

ALMANYA KAYISILARI SAĞLIKSIZ BULDU

Almanya Türkiye’den aldığı kayısı parçacıklarında Aflatoksin ve Okratoksin A tespit etti. Total Aflatoksin miktarı izin verilen limitin 3 katı çıktı. Analiz sonuçlarında bulunan Okratoksin A miktarıysa maksimum sınırın 3,5 katı bulundu. Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla alıkonuldu.

KURU İNCİRLER HOLLANDA'DAN İADE

Türkiye’den Hollanda’ya giden dilimlenmiş kuru incirlerde Okratoksin A saptandı. İzin verilen limit 8 µg/kg – ppb. Analiz sonuçlarında çıkan miktarsa 61 µg/kg – ppb. Yani 7,6 katı.

Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla sınırdan reddedildi.

Ülkeye giden incirlerde de güvenli limitin 5,5 katı Aflatoksin B1 ve 2,8 katıysa Okratoksin A bulundu.

Bunlar da ‘tehlikeli’ koduyla sınırdan reddedildi.

KAYMAKLAR BELÇİKA'DAN DÖNDÜ

Belçika Türkiye’den aldığı kaymakta izinsiz E202 katkı maddesi buldu. Ürünler piyasadan geri çekildi.

HOLLANDA: HAŞMAŞ EZMESİ TEHLİKELİ

Hollanda Türkiye’den aldığı haşhaş ezmesinde alerjen fındık ve susam tohumları tespit etti. Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla göndericiye iade edildi.

Almanya da haşhaş ezmesinde beyan edilmemiş alerjenlerden susam ve yer fıstığı buldu. Ürünler hakkında ‘tehlikeli’ koduyla bilgi geçildi.

ALMANYA İNCİRLERİ GERİ GÖNDERDİ

Almanya Türkiye menşeili kuru incirlerde izin verilen limitin 2,7 katı Aflatoksin B1 saptadı. Total Aflatoksin miktarıysa 2,74 kat fazla çıktı.