Tehlikeli TikTok akımı: ‘Ona ne kadar güveniyorsun’ viral oldu kazalar arttı

Düzenleme: Sena Özkan
Tehlikeli TikTok akımı: ‘Ona ne kadar güveniyorsun’ viral oldu kazalar arttı

TikTok’ta hızla yayılan “Ona Ne Kadar Güveniyorsun” akımı, çiftler arasında büyük risk taşıyor. Akımda, kadınlar yolun ortasında duruyor, erkekler ise arabayı en yakın mesafede durdurmaya çalışıyor. Birçok kullanıcı kazalar yaşarken, bu tehlikeli trend sosyal medyada tartışma konusu oldu.

TikTok’ta hızla yayılan “Ona Ne Kadar Güveniyorsun” akımı, sosyal medyada büyük ilgi görse de aynı zamanda ciddi riskler taşıyor. Çiftler arasında gerçekleştirilen bu tehlikeli trend, kadınların yolun ortasında beklediği, erkeklerin ise araçlarını en yakın mesafede durdurmaya çalıştığı bir meydan okuma içeriyor. Araçların hızla ilerleyip son anda durduğu bu akımda, başarılı sonuçlar sosyal medya kullanıcıları tarafından alkışlanırken, işlerin ters gitmesi kazalara yol açıyor.

Başarıyla tamamlanan videolar TikTok’ta milyonlarca beğeni alırken, akımı denemeye çalışan birçok çift de kazalarla karşı karşıya kaldı. Özellikle hız ve mesafe kontrolünü tam ayarlayamayan sürücüler, sevgililerine çarpmak üzereyken son anda fren yapmaya çalışıyor. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor ve çarpışmalar kaçınılmaz hale geliyor. Kazalar fiziksel yaralanmalara yol açtı.

Sosyal medya platformlarının eğlence ve gösteriş alanı olmasının yanı sıra, böyle riskli akımların yaygınlaşması, özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabiliyor. Uzmanlar, bu tür akımların sadece çiftler arasında değil, trafikteki diğer araçlar ve yayalar için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Özellikle güven, cesaret ve romantizmin test edildiği bu tür trendlerin, genç çiftler arasında “güven kanıtı” olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, bunun altında yatan sosyal medya baskısı ve beğeni kazanma arzusuna dikkat çekiyor. Yine de bu akımı deneyen birçok kişi, gerçek tehlikenin farkında olmadan sadece sosyal medya popülaritesini artırmak için büyük riskler alıyor.

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