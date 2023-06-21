Tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Tek aday Mehmet Büyükekşi

Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak. (AA)

Öne Çıkanlar
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Son Haberler
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi Ekonomi
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi
Arda Güler İngiltere'yi salladı Spor
Arda Güler İngiltere'yi salladı
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi Dünya
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı Teknoloji - Otomotiv
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi Ekonomi
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı Güncel
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber Spor
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber