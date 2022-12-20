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Tek ayağıyla çöplerden plastik topluyor

Eskişehir Küçük Sanayi bölgesinde koltuk değneği yardımı ile yürüyüp bebek arabası ile atık toplayan sağ ayağındaki engelli 16 yaşındaki Engin Halil, aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:39
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Tek ayağıyla çöplerden plastik topluyor

Tek ayağıyla çöplerden plastik topluyor
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Odunpazarı İlçesi’nde bulunan ve halk arasında Küçük Sanayi olarak bilinen bölgede sağ bacağı diz kapağındaki engelli olduğu için koltuk değneği yardımıyla yürüyen Engin Halil, ailesinin bütçesine destek olmak için atıkları topluyor. Halil, adeta sanayideki bütün sokakları atıkları koyduğu bebek arabası ve koltuk değneği ile tek ayakla adımlıyor. Her gün bu şekilde çalıştığını söyleyen Halil, gün içerisinde topladığı atıkları satarak 5 kardeşinin ve ailesinin giderlerine destek olmaya çalışıyor.

Bir kardeşinin de kendisi gibi engelli oluğunu söyleyen Engin Halil, “Bunları eve ekmek parası götürmek için topluyorum. Bidon, plastik, hurda gibi malzemeleri topluyorum. Benim bir kardeşim daha var o da engelli benim gibi o da çarşıda çalışıyor. Bazen çok yürüdüğümde bacağım ağrıyor. Kışın çok soğuk olduğunda çıkmıyorum, genellikle evde duruyorum çalışıyorum çünkü. Babam göndermiyor, onun yerine odun topluyoruz yakmak için” diye konuştu.

 

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