Tek başına yaşayan 70 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde, 189. Sokak'ta bulunan bir villanın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yalnız yaşayan Seher Karagöz'den haber alamayan şehir dışındaki kızı, komşusundan annesine bakmasını istedi. Komşu, kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdiğinde, Karagöz'ü banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Seher Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz'ün cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.