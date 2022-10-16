﻿Tek bir akil AKP'li yok mu aranızda?

Tayyip'in Partisi AKP'nin 58 kurucu üyesi var.

Genel Merkez yönetiminde;

-2 Genel Başkanvekili, (Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş.)

-16 Başkanlık,

-26 Merkez Yürütme Kurulu üyesi,

-75 Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi,

-18 Merkez Disiplin Kurulu üyesi,

-5 Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi,

-5 Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi görev yapıyor…

Anayasal tanımı ile "Kabine" adı var ama AKP resmî sitesinde numarasız olarak şöyle tanımlandı:

-"Hükümet"

Bu hükümette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 17 bakan var.

AKP'liler şöyle diyorlar ya;

-Yeni Anayasa,

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

-2018'de ilk kez seçilen 1. Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Peki, o zaman ben de soruyorum;

-Neden 1. Hükümet diye yazmadınız?

-Neden 66. Hükümet diye yazmadınız?

2002'den 2018'e kadar AKP'nin tek başına iktidar odluğunda kurduğu hükümetlerde görev alan bakan sayıları şöyle;

65. Hükümette: 27 bakan,

64. Hükümette: 26 bakan,

63. Hükümette: 26 bakan,

62. Hükümette: 24 bakan,

61. Hükümette: 21 bakan,

60. Hükümette: 20 bakan,

59. Hükümette: 20 bakan,

58. Hükümette: 17 bakan…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde;

-27. dönemde halen: 287 milletvekili var.

-26. dönemde: 316 milletvekili,

-25. dönemde: 259 milletvekili,

-24. dönemde: 327 milletvekili,

-23. dönemde: 341 milletvekili,

-22. dönemde: 363 milletvekili görev yaptı…

AKP ve Erdoğan 2002-2018 döneminde "Parlamenter Rejim" ile Türkiye'yi 16 yıl yönetti.

5 Dönem çıkardığı milletvekilleri ile 8 ayrı hükümet kurdu.

2018'de anayasa değişikliğine göre; Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ile 16 bakanlı kabine oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı resmî web sitesini inceleyip Cumhurbaşkanının nasıl bir idari yapı ile Türkiye'yi kimlerle yönettiğini araştırdım.

Kurumsal resmî internet sayfasında olanlar şöyle:

Ana Sayfa:

Recep Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan-Faaliyetler-Cumhurbaşkanlığı-Bilgi Edinme-İletişim

Peki, devleti yöneten cumhurbaşkanının emrinde olan kurullar nerede? Yok.

Olanlar şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan bölüm içerikleri:

Biyografi, Portreler, Mülakatlar, Konuşmalar, Makaleler, Yurt İçi Ziyaretler, Yurt Dışı Ziyaretler, Konuklar, Özel Dosyalar…

Emine Erdoğan bölüm içerikleri:

Biyografi, Portreler, Konuşmalar, Yurt İçi Ziyaretler, Yurt Dışı Ziyaretler, Himaye Edilen Projeler, Makale ve Röportajlar, Video Galeri…

Faaliyetler içerikleri:

Basın Açıklamaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden, Frekans Bilgileri, Himaye Edilen Projeler, Tamamlanan Projeler, 15 Temmuz…

Kısa bir ara vereyim resmî web sayfasını tanıtmaya.

Çünkü resmî web sayfasında ne ilginçtir ki ne acı bir durum ki ne ilahi bir kader ki şu faaliyet (!) var:

-15 Temmuz…

Hain darbe girişimi 15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı faaliyeti midir?

-Resmî web sitesi neyi ima etmek istemektedir?

15 Temmuz hain darbe kalkışması terörist başı Fethullah Gülen ve vatan haini FETÖ'cülerin faaliyeti değil midir?

Resmî web sitesinde "Faaliyet" adı altında sunulması neyi amaçlamaktadır?

Yoksa kaderin bir cilvesi midir?

Devam edelim kurumsal sayfayı değerlendirmeye.

Cumhurbaşkanlığı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlarımız, İdari İşler Başkanı, Özel Kalem Müdürleri, Resmî Simgeler, Görev ve Yetkiler, Tarabya Yerleşkesi, Atatürk Müze Köşkü, Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Arşiv Formu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bölümünde şunlar var:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay ve bakanlar…

İdari İşler Başkanı: Dr. Metin Kıratlı.

Özel Kalem Müdürleri: Hasan Doğan ve 1926'dan günümüze eski müdürler var.

Bilgi Edinme:

Resmî Gazete, e-Mevzuat, CİMER

İletişim:

İletişim Bilgileri, Kurumsal Kimlik, e-Devlet Kapısı

Kurumsal Kimlik

Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanlığı armalarından ibaret.

Ana Sayfa şu başlıklarla yapılı:

Cumhurbaşkanlığı Gündeminden, Basın Açıklamaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden…

İşte burada bir sözcü olduğu anlaşılıyor.

Bu bölümde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın fotoğraflı açıklamaları var.

Bu kurumsal resmî web sayfasında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurullar ve danışmanlar var ama adları yok.

"Saray Yönetimi" olarak sadece yazdığım isimler var. Diğerleri neden gizli tutuluyor ki?

Değerli okurlarım,

Ucube Tek Adam Rejimi "Sansür Yasası" istedi, Meclis'te AKP ve MHP oyları ile geçti.

20 yıllık serüveninde görev alan binlerce AKP'liyi ve Saray Yönetimini şunun için hatırlattım:

İçlerindeki hukukçular, iletişimciler ve gazeteciler dahil tek bir Allah'ın kulu çıkıp da şunu söylemedi, söyleyemedi;

-Bu sansür yasası yanlıştır.

Safiyane soruyorum;

-Tek bir akil AKP'li yok mu aranızda?

Sansür yasasına Nazım Hikmet ustanın şiiri ile tepkimi gösteriyorum:

"Bakmayın siz benim kuru yaprak gibi sallandığıma

Köküm sağlamdır, sarsılsam da kolay kopmam dalımdan,

Öyle kolay değil, rüzgârın önüne kapılıp gitmem

Son ana kadar vazgeçmem yaşamaktan

Ne fırtınalar koptu benim hayat dallarımda

Hiçbirinde vaz geçmedim umutlarımdan

İçimde kıyametler kopsa da

Ben baharıyım yarınlarımın.

Çiçek açarım her kışın ardından…"

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet…