İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi. Tek bir şart koştu

İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Çömez, Londra'da çekilmiş bir videoyu eklediği paylaşımına şu notu düştü:

"Erdoğan: “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim."