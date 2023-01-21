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  • İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi. Tek bir şart koştu

İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi. Tek bir şart koştu

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa, İngiltere, Almanya'da millet sokakta, aç açık" sözlerine yanıt verdi. Çömez, “Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim." dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:40
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Tek bir şart koştu. İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi

İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi. Tek bir şart koştu
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İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Çömez, Londra'da çekilmiş bir videoyu eklediği paylaşımına şu notu düştü:

"Erdoğan: “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim."

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ÇIT SESI CIKMADİ
21.01.2023 01:00
BİRLEŞIK ARAP EMİRLİKLERI SAVUNMASIZ ÜLKEYE YARDIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEGİZ DEDİ AKP GENEL BAŞKANI PARTİLI BASKAN BIRLEŞIK ARAP EMİRLEKLERINE  
 
KATARA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ NE SELAM ÇAKARSINIZ
21.01.2023 00:57
ALMANYA İNGİLTERE FRANSA YA VAH VAH VAHH TÜRKİYEDEN YARDIM GÖNDERİN. AYÇICEK YAGI SUCUK ÇOÇUK BEZİ SÜT MONT BOT PONTLON CEKET KAZAK YAKACAK .  
 
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