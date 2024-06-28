Tek bir tanesinin değeri 40 bin lira. Herkes onu arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tek bir tanesinin değeri 40 bin lira. Herkes onu arıyor

Kuyumcusundan sarrafına, köşeyi dönmek isteyen herkes bunun peşine düştü. Tek bir tanesinin değeri 40 bin lira.

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