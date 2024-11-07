Tek cümlelik savunma yaptı! Kesik baş cinayetinde verilen ceza belli oldu

Olay, 25 Eylül 2022'de Bağcılar’da meydana geldi. Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 kez bıçaklayarak öldürdü, ardından annesinin ellerini, ayaklarını ve başını kesti. Annesinin kesik başını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağıya attı. Sayan, olayın ardından tutuklandı ve yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı; sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"OLAYI BİLEREK YAPMADIM"

Sanık Ali Sayan, son savunmasında "Olayı bilerek yapmadım" ifadesini kullandı. Mahkeme, sanığa "üstsoydan akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianameye göre, olay sonrası sanıktan alınan kan ve idrar örneklerinde Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre uyuşturucu madde bulundu. Raporda ayrıca maktul Havva Sayan’ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edilmiş ve bunlardan 8’inin ölümcül olduğu belirtilmişti.

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