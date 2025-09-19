Tek damlayla egzama, sedef ve mantara şifaya oluyor! Uzmanlar tek tek anlattı

Cilt sağlığı alanında yıllardır süren araştırmalar, çay ağacı yağının (Melaleuca alternifolia) egzama, sedef hastalığı ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir doğal ajan olduğunu kanıtladı.

Mayo Clinic'in raporlarına göre, bu yağın antibakteriyel ve antifungal özellikleri, geleneksel kremlere alternatif oluşturdu.

Uzmanlar, seyreltilmiş halde tek bir damla uygulamanın bile semptomları önemli ölçüde hafiflettiğini belirtti. Ayrıca, yağın ter kokusunu nötralize ederek doğal deodorant olarak kullanıldığı da vurgulandı.

Bilimsel çalışmalar, çay ağacının ciltteki iltihaplanmayı azalttığını ve enfeksiyon riskini düşürdüğünü gösterdi.

Bir araştırmada, %5 konsantrasyonda çay ağacı yağı içeren şampuanın egzama kaynaklı kepeği %41 oranında iyileştirdiği tespit edildi.

Benzer şekilde, bir klinik denemede, yağın topikal uygulaması, egzama semptomlarını çinko oksit ve klobetazon butirat kremlerinden daha etkili şekilde azalttı.

WebMD'nin derlemesine göre, tırnak mantarı vakalarında günde iki kez uygulanan %100 saf çay ağacı yağı, altı ay sonunda hastaların %80'inde enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırdı.

Sedef hastalığı için yapılan pilot bir çalışmada ise, Avustralya'da yürütülen 2017 araştırması, çay ağacı yağı jelinin plak sedefinde kaşıntı ve pullanmayı azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, yağın antifungal etkisinin Candida albicans gibi mantarlara karşı etkili olduğunu, bu sayede atlet ayağı ve vajinal enfeksiyonlar gibi sorunlarda da fayda sağladığını ifade etti.

Healthline'ın analizinde, egzama hastalarının yağın anti-enflamatuar özelliklerinden yararlanarak kaşıntı ve kızarıklığı hafiflettiği belirtildi, ancak seyreltilmeden kullanılmasının cilt tahrişine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'li dermatolog Dr. Joshua Zeichner, New York'taki Mount Sinai Tıp Merkezi'nde yürüttüğü çalışmalarda, çay ağacı yağının ciltteki bakteri seviyelerini düşürerek enflamasyonu azalttığını vurgulayarak, "Yağ, akne ve egzama gibi inflamatuar durumlarda doğal bir destekleyici olarak öne çıkıyor; ancak hassas ciltlerde patch testi şart" diye konuştu.

Columbia Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Leah Ansell ise, sedef hastalarında yağın kaşıntı ve acıyı azalttığını, ancak büyük ölçekli klinik denemelerin gerektiğini ifade etti.

Ansell, "Sedefin yağlı pullanmasını exfoliate etmek için ideal bir seçenek; semptomları yönetmede yardımcı oldu" diyerek, hastalarına %5'lik konsantrasyonlarda kullanım önerdi.

Avustralya yerlilerinin yüzyıllardır kullandığı bu yağ, modern dermatolojide de yerini aldı.

Johns Hopkins Tıp Merkezi araştırmacıları, antiviral ve antifungal özelliklerinin deri enfeksiyonlarını önlediğini doğruladı, fakat Mayo Clinic uyarıda bulundu:

"Egzama hastaları, alerji riski nedeniyle doktora danışmadan uygulamamalı."

Bir scoping review'da, esansiyel yağların akne, egzama ve sedef yönetiminde tamamlayıcı rol oynadığına dair kanıtlar toplandı; çay ağacı yağı, bu alanda en çok incelenenlerden biri olarak kaydedildi.

Doğal deodorant olarak da popülerleşen yağ, ter bezlerindeki bakterileri hedef alarak koku oluşumunu engelledi.

California merkezli dermatolog Dr. Aegean Chan, "Tırnak mantarı ve kepek gibi fungal sorunlarda etkinlik gösterdi; günlük bakımda güvenilir bir bileşen" yorumunu yaptı.

Uzmanlar, yağın taşıyıcı yağlarla (zeytinyağı gibi) seyreltilerek kullanılması gerektiğini, aksi takdirde kızarıklık ve kabarcıklara yol açabileceğini belirtti.

Cilt sağlığı uzmanları, çay ağacı yağının geleneksel tedavilere ek olarak kullanılmasını önerirken, bireysel farklılıklara dikkat çekti. Bu keşif, milyonlarca hastaya umut ışığı oldu ve doğal tedavilerin bilimsel temellerini güçlendirdi.