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Polonya'dan SMA kararı: Tek doza 2,1 milyon dolar verdi

Polonya aldığı bir kararla ‘dünyanın en pahalı ilacını’ ödedi, bir ilke imza atmış olacak.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:29
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:40
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Tek dozu 2,1 milyon dolar

Polonya'dan SMA kararı: Tek doza 2,1 milyon dolar verdi
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Polonya Haber Ajansı’nın haberine göre, ülkenin Sağlık Bakanı Adam Niedzielski bir açıklama yaptı, “SMA’yı tedavi etmek için kullanılan ve ‘dünyanın en pahalı ilacı’ olarak adlandırılan Zolgensma’yı aldık. Hastalarımıza ücretsiz vereceğiz.” dedi.

Forbes dergisi bu yıl Aralık ayında yayınladığı bir haberde, söz konusu ilaçla tek doz tedavinin 2,1 milyon dolara mal olduğunu yazmıştı.

Bakan Niedzielski yaptığı açıklamada uygulamanın 0-6 ay arasındaki bebeklerde geçerli olduğunu ve bir tarama programından sonra yapılacağını hatırlatttı. Bakan konuşmasının devamında “Bugün, Polonya’nın SMA’nın kapsamlı tedavisiyle ilgili dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına katıldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Niedzielski ayrıca Polonya’daki çoğu yenilikçi ilacın 2020’de kurulan Tıbbi Fon tarafından finanse edildiğini açıkladı. Niedzielski ayrıca, SMA ile mücadele programının bir parçası olarak Polonya’nın başka bir ilaç olan Evrysdi’yi tanıttığını da belirtti.

SMA NEDİR?

SMA, merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve istemli kas hareketini (iskelet kasları) etkileyen nadir bir genetik hastalık.

Sonuç olarak, kademeli bir atrofi ve kasların zayıflaması ve sonuç olarak iskelet ve solunum kaslarının felci vardır. Uygun tedavi yapılmazsa, çocuk iki yaşına gelmeden solunum yetmezliğinden ölüme yol açabiliyor.

TÜRKİYE’DE BEDELİ KARŞILANMIYOR

SMA hastalığının 2016’ya dek herhangi bir ilacı bulunmuyordu. Aralık 2016’da ABD’den, 2017’de ise AB’de onay alan Spinraza, ilk SMA ilacı oldu. SMN-2 geninin onarımına yarayan ilaç, her yaş için kullanılabiliyor ve tedavi yaşam boyu sürebiliyor.

Ancak Türkiye’de özellikle bebek SMA hastalarının ailelerinin talepleri SGK kapsamında olan Spinraza ilacı değil, tek seferlik bir gen tedavisi sunan Zolgensma ilacı. 2019’da kullanımı başlayan, ABD’de satılan Zolgensma, sağlam SMN1 geninin transferini sağlıyor.

İki yaşın altında hastalara uygulanabilen ilaç, Türkiye’de 22 Aralık 2020 tarihinden beri Yurt Dışı İlaç Kullanımı listesinde yer alıyor. İlacın kullanımında bir engel olmasa da, bedeli SGK tarafından karşılanmıyor.

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alıkınık
24.08.2022 13:40
yuh artık bizde bu paraya ogluna gemicik alanlar var gemicik daha önemli çocuklar ölse kimin umurunda dıyenlerde var saglık bakanı bakıyor tek umutları haluk levent onu da dinlemeyen halk rezıl olacak  
 
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