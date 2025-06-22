Tek haneli faiz ve enflasyonu görmemiz hayal mi oluyor? Ünlü ekonomist açıkladı

Prof. Dr. Emre Alkin, son açıklamalarında Türkiye ekonomisinin yıl sonu görünümüne dair uyarılarda bulundu. Enflasyonun yalnızca para politikasıyla düşmeyeceğini vurgulayan Alkin, büyümenin %3’ün altında kalabileceğini, yılın ikinci yarısında ise ciddi bir yavaşlama yaşanabileceğini belirtti.

Alkin, enflasyonun sadece para politikasıyla düşmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

Büyüme %3'ün altında olma ihtimalini yükseltiyor. Çünkü ikinci çeyrekte de büyük ihtimalle yavaşlayacağız. Üçüncü dördüncü çeyrekte Allah bizi korusun. Çünkü ekonomik reçete büyümeyi büyümenin yavaşlamasını garanti altına aldı ama enflasyonu o hızda garanti altına alamıyor. Garip bir reçete bu tam olarak anlamadım ama sonunda biz sene sonunda 30 ile 35 arası bir resmi enflasyon 2,5-3 arası bir büyüme faizi de yani politika faizini soruyorsanız işte 35'leri indirecek bir kafa yapısı içindeyiz. Bunlar gerçek mi yok değil.

DÜNYA BİR ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Ekonomi yönetimi de tehlike altında çünkü, ekonomi yönetimine kalsa ve normalde orada aklı başında insanlar olduğunu her zaman düşünüyorum. Aslında faizlerin bu seviyede kalması ve maliye politikasının acilen yardıma koşup kamu harcamalarını kısan ve efektif talebi dengeli bir şekilde aşağı düşürüp ekonomiyi dengeleyen bir hal tarza kavuşması gerekiyor. Fakat olmuyor ki kamu harcamaya devam ediyor. Bazı arkadaşlar da istatistik tuzağına düşüp Türkiye'de kamu harcamalarının milli gelir içindeki payının düşüklüğünü söylüyor ve enflasyona etki yaratmıyor diyor. Zaten kamu harcaması enflasyon yaratmıyor, kamu harcamasını finanse etmek için yükselen vergiler, koyulan kesintiler, yapılan binlerce iş, fire etkisi veren mega yatırımlar enflasyon etkisi yaratıyor. O yüzden niye hedef saptırıyoruz sürekli, sadece para politikasıyla enflasyon düşmez. Dolayısıyla bu şekilde gelecek sene ve ondan sonraki sene biz tek haneli enflasyonu göremeyiz. Tek haneli enflasyon yani 2003 ile 2013 arasında döviz kurunun gelen yabancı sermaye nedeniyle sakin durduğu, faiz oranlarının tek hanede olduğu ve enflasyonun tek hanede olduğu yere tekrar geri dönebilecek miyiz? Hayır. Çünkü, dünya bir ateş topuna döndü ve bütün ülkeler ekonomiyi ikinci plana alıp tamamen güvenlikçi bir kafaya geçti.