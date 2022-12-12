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Yabancılar tek bir hissede 1 milyar 687 milyon TL’lik satış yaptı

2022 yılını getiri şampiyonu olarak kapatmaya hazırlanan BİST’te son ayların en ilginç satışı yaşandı. Yabancılar sadece ENKA hisse senedinde 1 milyar 687 milyon liralık satış yaptı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 10:29
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Tek hissede 1 milyar 687 milyon. Borsa’da şüphe uyandıran satış

Yabancılar tek bir hissede 1 milyar 687 milyon TL’lik satış yaptı
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Paramedya'nın haberine göre; geçen haftayı sert düşüşle kapatan ENKA inşaat hisse senedinde Bank Of America yaklaşık 100 milyon lotluk oldukça yüksek miktarda satış yaptı.

Yaklaşık 1 milyar 687 milyon liralık bu satış tek bir hissede son ayların en yüksek çıkışı olarak gösteriliyor.

AÇIK ARA REKOR SATIŞ

ENKA hisse senedinde bu kadar yüksek satışın yapıldığı hafta ikinci büyük satış TÜPRAŞ hisse senedinde oldu.

TÜPRAŞ‘da satılan miktar ise 480 milyon.

Buna karşılık olarak en çok alım yapılan hisse senedi ise Türk Hava Yolları oldu.

Bu hisse senedine 318 milyon lira giriş olurken, ikinci para girişi ise son bir ayın en sert düşen hisse senedi olan Hektaş’da oldu.

Hektaş’da 281 milyon liralık para girişi oldu.

Paran Girişi Olan Hisseler

THY 318.669.600

Hektaş 281.409.300

EKGYO 199.312.800

Para Çıkışı Olan Hisseler

ENKA 1.687.279.000

TUPRAŞ 480.385.200

SAHOL 402.708.200

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