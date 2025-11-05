Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde araziye mantar toplamaya giden işçi emeklisi Süleyman Yolcu, yolda gördüğü tek ısırığı bile ölümcül olan engerek yılanını çıplak elleriyle kuyruğundan yakalayıp doğaya bıraktı. Canını adeta hiçe saydığı o anları telefonu ile kaydeden Yolcu o anları sosyal medyada paylaştı.

'ÖLÜMLE DANS ETMİŞSİN'

"Yılan bana saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp sevdikten sonra doğaya bıraktım. 15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim." diyen Yolcu o anları şöyle anlattı:

"Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', 'Bu adam aptal', 'Anan seni Kadir Gecesinde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi.

'OLAYIN VEHAMETİNİ O AN ALYAMAMIŞTIM'

Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra hareketimin tehlike boyutunu fark ettim. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı en zehirli yılan cinslerinden bir tanesi imiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum."