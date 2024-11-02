Tek katlı dükkân alev alev yandı

Kaynak: İHA
Tek katlı dükkân alev alev yandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın dükkânı küle çevirdi.

EKİPLER ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ

Yangın sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm dükkanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yeri kısa sürede küle dönerken, ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekiplerin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

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