Tek kollu çocuk can aldı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen sene geçirdiği kaza sonucu bir kolunu kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Y. yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem'e çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı

Korkunç kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Geçen sene makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Y. 16 BNN 523 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem'e (44) çarparak 60 metre sürükledi.

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Yere düşen Akkalem, feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Akkalem'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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