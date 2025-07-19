Tek pistte yolcu ve uçuş rekoru kırıldı!

Kaynak: DHA
Tek pistte yolcu ve uçuş rekoru kırıldı!

Tek pistle uçuş operasyonlarını sürdüren Sabiha Gökçen Havalimanı, dün gerçekleştirilen 832 uçuş ve 148 bin 59 yolcu ile tüm zamanların günlük yolcu ve uçuş rekorunu kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan 06R-24L numaralı 2'nci pistinin elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Havalimanında yoğun uçuş ve yolcu sayısına rağmen tek pist üzerinden operasyon titizlikle devam ediyor. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ dün ki uçuş ve yolcu rakamlarını paylaştı.

HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "18 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tam 832 uçuş ve 148.059 yolcu ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu rekoru kırıldı. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu büyük başarının arkasında özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz" denildi.

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