'Şapkanı çıkar Tayyip Erdoğan haklı çıktı de'dedi. Tek problemimiz var enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte konuştu "Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et" dedi.



"TÜRKİYE GÜÇLÜ İLERLEYİŞİNİ ZİRVELERE TAŞIMIŞTIR"



Yaptığı açılış konuşmasında salgının küresel ticareti olumsuz etkilediğini ve küresel enflasyonu da tetiklediğini belirten Bakan Nebati, "Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza atarken diğer yandan da dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Bu başarılarımızın temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldan bu yana dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, yaklaşık 1 sene evvel yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelini devreye almamızın da büyük katkısı vardır. Dün de malumunuz geride bıraktığımız 1 yılı tüm detaylarıyla değerlendirdik ve bu yıla dair hedeflerimizi milletimizle paylaştık. Rakamlar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen, Türkiye 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA PRİM YAPMA PEŞİNE DÜŞMÜŞLER"



Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarıyla Hazine'ye büyük bir dinamit koyulduğunu iddia edenlerin olduğunu belirten Bakan Nebati, "Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki, sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10,6’ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi, tam yüzde 43. Kalkıp bu somut kazanımları alkışlamaları gerekirken, şimdi de gitmiş yurt dışı çıkış harcı gibi uygulamalardan dem vurarak sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşler. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda" dedi.

"ŞAPKANI ÇIKAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI DE"



Bakan Nebati, "Yurt dışından danışman getiriyorsunuz rakamları okumak için. Dijital ortamın yıllardır dünyanın en ucundaki köylüler tarafından dahi kullanıldığı video konferansla yüzyılın toplantısını yapıyorsunuz. Bu yüzyılın toplantısında danıştığınız yabancılar, içerideki danışmanlarınız, içeride sabahtan akşama kadar rakamları bir tarafa atarak yorum yapanlara sormak lazım, dilinizi mi yuttunuz. Hani ekonomi rakamlardı? Biz beklentiler dedik, rakamlardan bahsetmeye başladılar. Biz güven dedik, rakamlardan bahsetmeye başladılar. Biz istikrardır dedik, rakamlardan bahset demeye başladılar. Biz liderliktir dedik, kararlılıktır dedik. Dünyayı iyi okumaktır dedik. Onlar bırak gözlerindeki ışıltıyı rakamlardan bahsetmeye başladılar. Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Milletimiz kimin Türkiye için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla koştuğunu, kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu çok iyi biliyor. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayarak iradesini esir alabilecek güçte değildir. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadır. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır." diye konuştu.

"TEK PROBLEMİMİZ VAR ENFLASYON"

Bakan Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira Küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme, indirim yaparak destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan da bunu takip etmelerini istirham ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 100 milyar doları aşan dış ticaret açığını, doların adım adım 19 liraya ilerlemesini, işsizliği, kira derdini ve Milli Eğitim'deki sorunları her halde pek problemden saymıyor. Bu sorunlar peki kimi problemi acaba?