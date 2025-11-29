Son dönemde yaşanan kazalar ve zehirlenmeler, Türkiye’de yaşayan kişilerin hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Trabzon’un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen babaanne ile iki torunu, kontrolden çıkan otomobilin kendilerine hızla çarpmasıyla yola savruldu.

'KALDIRIMDAN YÜRÜYEN BABANNE VE TORUNA ÇARPTI'

Belirlenemeyen bir nedenle kontrol çıkan otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından da babaanne ve iki torununa şiddetli bir şekilde çarptı. Araç, park halindeki bir otomobile çarparak anca durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpma anı görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.