Tek yetkili Cumhurbaşkanı oldu. Seferberlik ve Savaş hali yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alındı

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Tek yetkili Cumhurbaşkanı oldu. Seferberlik ve Savaş hali yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alındı
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde flaş değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 yıllık 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. Yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' yayımladı. Böylece Bakanlar Kurulu'ndan alınan yetki Cumhurbaşkanı'na geçti.

1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali' Tüzüğü değişti. Karar 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı, "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Tüzükteki değişiklikle birlikte seferberlik ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınıp Cumhurbaşkanlığı'na verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı şöyle:

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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