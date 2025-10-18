Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Engaru kasabasına bağlı Kyu-Shirataki Tren İstasyonu, düşen yolcu sayısı nedeniyle kapatılma kararı alınmasına rağmen, bölgede ikamet eden ve istasyonu kullanan son öğrenci olan Kana Harada'nın lise mezuniyetine kadar hizmet vermeye devam etti.

Kyu-Shirataki'nin 2016 yılının Mart ayında Harada'nın mezuniyetiyle birlikte 70 yıllık geçmişine son vermesi, küresel medyada "eğitim ve bireye saygı" örneği olarak manşetlere taşındı.

Japon Demiryolları (JR Hokkaido), 2015 yılında yolcu sayısının neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle Kyu-Shirataki İstasyonu'nu kapatma planları yaptı. Ancak bu istasyonun, civardaki köyde yaşayan ve Engaru Lisesi'ne giden tek öğrenci olan Kana Harada için hayati önem taşıdığı anlaşıldı.

Genç kızın, okula gitmek için başka bir ulaşım alternatifi bulunmadığı ya da yürüme mesafesinin 70 dakikanın üzerinde olduğu bildirildi. Bunun üzerine JR Hokkaido, kamu hizmeti taahhüdüne bağlı kalarak radikal bir adım attı.

TARİFELER ÖĞRENCİNİN DERS SAATLERİNE AYARLANDI

Şirket, istasyonu Harada mezun olana kadar açık tutma kararı aldı. Hatta daha da ileri gidilerek, trenin duraklama saatleri öğrencinin ders programına göre özel olarak düzenlendi.

Sabah okula gidiş ve akşam eve dönüş olmak üzere günde sadece iki sefer yapan tren, Harada'nın mezun olduğu güne kadar zarar etme pahasına sadece onun için çalıştı. Harada'nın 26 Mart 2016'da liseden mezun olmasının ardından, istasyon resmen kapandı.

UZMANLAR İNSANİ DEĞER VURGUSU YAPTI

Bu sıradışı uygulama, Batı'daki bilimsel çevreler ve sosyal politika uzmanları tarafından da yakından incelendi.

Oxford Üniversitesi'nden Sosyal Politika Profesörü Dr. Eleanor Vance, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu durum, Japon kültüründe bireysel refaha ve eğitime verilen değeri net bir şekilde gösterdi. Bir devletin ya da kamu hizmeti sunan bir kurumun, ekonomik rasyonaliteyi bir kenara bırakarak tek bir bireyin geleceği için bu denli kapsamlı bir fedakârlık yapması, eşi benzeri az görülen bir sosyal kararlılık örneğidir" ifadesini kullandı.

Ulaşım ekonomisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ulaşım ve Lojistik Merkezi'nden Prof. Dr. David Chen, "Demiryolu sistemlerinin kapatılması, kırsal bölgelerde nüfus azaldıkça kaçınılmaz bir ekonomik gerçektir. Ancak Kyu-Shirataki örneği, karar vericilerin salt maliyet-fayda analizlerinin ötesine geçerek, sosyal sorumluluk bilincini önceliklendirebileceğini kanıtladı. Bu, sadece bir istasyonun açık kalması değil, aynı zamanda kırsal kesimdeki genç nüfusu destekleme mesajıdır" şeklinde konuştu.

Harada'nın mezun olduğu gün, bölge sakinleri ve demiryolu çalışanları istasyonda toplanarak genç kızı uğurladı.

Kyu-Shirataki İstasyonu, maliyetlerin ve nüfusun azaldığı bir dönemde bile eğitimin ve bireyin önemini ön planda tutan küresel bir simge olarak tarihe geçti.