Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla gösterime giriyor

Yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin çekimleri bu ay MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın seti ziyaretiyle başlamıştı.
Filmin 2 dakikalık tanıtım videosunu sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu'nun başrollerini paylaştığı filmin aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.
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