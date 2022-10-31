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Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla gösterime giriyor

MKE Ankaragücü Kulübünün, İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesini konu alan "Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla" filminin tanıtım videosu yayımlandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:43
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Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla

Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla gösterime giriyor
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Yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin çekimleri bu ay MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın seti ziyaretiyle başlamıştı.

Filmin 2 dakikalık tanıtım videosunu sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu'nun başrollerini paylaştığı filmin aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.

 

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