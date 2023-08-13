Tekel bayine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Maltepe’de bir tekel bayine açılan 6 el ateş sonucunda 3 kişi yaralandı. Ateş şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KAYNAK: İHA
Tekel bayine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde dün akşam saat 19.30 iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne geldi ve peş peşe ateş açtı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

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