İktidarın ürün, mal ve hizmetlere getirdiği vergi oranları adeta fiyatları katlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) "Tekerlekli Vergi Dairesi" başlığı ile paylaştığı grafikte araçlara yüklenen vergi miktarına dikkat çekti.

Grafikte, 700 bin TL'lik araç fiyatının üzerine eklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 564 bin 480 TL, Katma Değer Vergisi (KDV) 254 bin 16 TL ve TRT bandrol ücreti 5 bin 600 TL olarak hesaplandı. Bu kalemlerle birlikte toplam vergi yükü 824 bin 96 TL’ye ulaşıyor.

'BİR KENDİNE BİR DEVLETE'

Vergisiz fiyatı 700 bin TL olan bir otomobilin, vergiler eklendiğinde 1 milyon 524 bin 96 TL’ye çıktığı vurgulandı.

Araştırmada "Tüketici bir otomobil alırken, aynı fiyata bir araç da devlete almış oluyor" ifadesine yer verildi.

Öte yandan çalışmada 60 litrelik bir akaryakıt deposunun yüzde 40’ının vergiye gittiği de vurgulandı. Bir depo akaryakıt satın alındığında ücretin bin 340 TL'lik kısmı ÖTV ve KDV'den oluşuyor.